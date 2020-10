Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne se reconfine pour un mois à partir du 2 novembre Reuters • 28/10/2020 à 18:43









par Sabine Siebold et Andreas Rinke PARIS, 28 octobre (Reuters) - L'Allemagne va se reconfiner pendant un mois, ce qui se traduira par la fermeture des restaurants, des salles de sports et des théâtres afin de freiner la propagation alarmante du coronavirus, a déclaré mercredi la chancelière allemande Angela Merkel. "Nous devons agir dès maintenant", a-t-elle souligné, ajoutant que la situation était "très sérieuse". A compter du 2 novembre, les rassemblements privés seront limités à un maximum de 10 personnes pour un ménage de deux personnes. Les restaurants, les bars, les théâtres, cinémas, piscines et salles de sport seront fermés et les concerts annulés. La population ne devra pas se déplacer pour des motifs personnels et uniquement pour des raisons majeures, les séjours à l'hôtel étant réservés à des déplacements professionnels indispensables. Angela Merkel a précisé que son objectif était de limiter au maximum l'impact économique de ce confinement et que les écoles et les garderies resteraient en revanche ouvertes. L'Allemagne avait été largement épargné par la première vague du coronavirus mais n'a pu échapper à cette deuxième vague qui déferle sur toute l'Europe. Le nombre de cas a augmenté de 14.964 à un total de 464.239 au cours des dernières 24 heures dans le pays et celui des décès de 85 à 10.183, laissant craindre une rapide saturation des hôpitaux si le virus continuait de se propager au même rythme. Confronté à la même flambée de la pandémie, la France s'apprête également à un reconfinement à grande échelle. Des mesures en ce sens doivent être annoncées à 20h00 ce mercredi par le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron. (Version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

