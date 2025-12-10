L'Allemagne rejette l'idée d'une nouvelle banque multilatérale de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne rejette les nouvelles propositions de banque de défense et préfère les instruments existants

L'ERB et le DSRB recherchent un soutien pour une banque de défense multilatérale

Les États-Unis exhortent l'Europe à renforcer les capacités de défense de l'OTAN d'ici à 2027

(Ajout d'un commentaire officiel de l'OTAN au paragraphe 7) par Maria Martinez et Sabine Siebold

L'Allemagne a rejeté l'idée d'une nouvelle banque multilatérale de défense, portant un nouveau coup aux propositions de création d'une banque mondiale soutenue par l'État pour aider à réarmer les pays membres de l'Europe et de l'OTAN. Le ministère des Finances de Berlin a déclaré à Reuters mercredi que le gouvernement allemand rejetait la création de nouveaux instruments de financement pour le secteur de l'armement. Il a ajouté que ni le concept d'une banque mondiale de défense, de sécurité et de résilience ni celui d'une banque européenne de réarmement ne sont actuellement discutés au sein des organes de l'UE ou de l'OTAN et qu'aucun processus n'est en cours pour discuter d'une éventuelle participation de l'État. "Le renforcement des capacités de défense est une nouvelle priorité pour le gouvernement allemand", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère allemand des Finances. "(Toutefois,), le gouvernement allemand se concentre sur la mise en œuvre rapide des instruments existants, conformément aux exigences des États membres en matière de capacités Leporte-parole a ajouté que le financement devrait être assuré par le nouveau programme de l'UE, Security Action for Europe (SAFE), qui fournit aux États membres des prêts pouvant atteindre 150 milliards d'euros (175 milliards de dollars) pour la passation de marchés communs.

Les deux propositions concurrentes d'une nouvelle institution multilatérale pour aider à lever des fonds pour le réarmement ont courtisé les gouvernements et les banques pour obtenir leur soutien. L'ERB et le DSRB visent tous deux à créer une institution bénéficiant d'une cote de crédit triple A - la plus élevée - afin de mobiliser rapidement des capitaux pour les achats de défense européenne, mais leurs propositions divergent quant à la composition et aux conditions de prêt. Un porte-parole de l'ERB a déclaré qu'une banque multilatérale de défense fournirait une plus grande puissance de feu pour le réarmement de l'Europe que les initiatives existantes dans la région, ajoutant qu'une banque multilatérale "encouragerait l'expansion des capacités, réduirait l'esprit de clocher et permettrait d'obtenir un meilleur rendement pour l'argent de la défense".

Un porte-parole du DSRB s'est refusé à tout commentaire. Aucun débat n'est en cours à l'OTAN sur une éventuelle participation des États aux banques de défense, a déclaré un responsable de l'OTAN à l'agence Reuters.

Rob Murray, directeur général du groupe de développement du DSRB, a déclaré précédemment que l'initiative multilatérale du DSRB serait complémentaire de SAFE et qu'elle stimulerait la base industrielle de défense de la région en accordant des prêts directs aux entreprises. Son objectif est de devenir une banque mondiale soutenue par l'État et dotée d'une cote de crédit triple A, capable de lever 100 milliards de livres (133 milliards de dollars) pour financer des projets de défense. L'ERB a invité les pays européens de l'OTAN à devenir actionnaires et espère générer jusqu'à 250 milliards d'euros de prêts sur les marchés des capitaux en mobilisant environ 10 milliards d'euros des actionnaires membres, versés sur trois ans, selon un mémo de l'ERB communiqué à Reuters . Il a écrit au DSRB dans l'espoir d'unir ses forces pour éviter la concurrence. Le rejet par l'Allemagne de la proposition du DSRB est toutefois le deuxième coup dur porté à cette idée en l'espace de quelques mois, après que le gouvernement britannique a également pris ses distances avec le DSRB en septembre.

"L'Allemagne peut se refinancer sur les marchés aux meilleures conditions et ne bénéficierait d'aucun avantage financier en empruntant par l'intermédiaire d'une banque multilatérale", a déclaré un porte-parole du ministère allemand de la défense dans un communiqué séparé transmis à Reuters mardi.

Deutsche Bank (DBKGn.DE), JPMorgan (JPM.N) , Commerzbank (CBKG.DE) , et ING (INGA.AS) font partie de la demi-douzaine de banques qui soutiennent le DSRB, selon le site web de la banque multilatérale.

Cependant, la pression reste forte sur l'Europe pour qu'elle augmente ses capacités de défense. La semaine dernière, des responsables du Pentagone ont déclaré à des diplomates à Washington que les États-Unis souhaitaient que l'Europe prenne en charge la majorité des capacités de défense conventionnelle de l'OTAN, du renseignement aux missiles, d'ici à 2027.

(1 $ = 0,8593 euro)

(1 dollar = 0,7505 livre)