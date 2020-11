Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne prévoit près de 180 mds d'euros de nouvelle dette en 2021 Reuters • 27/11/2020 à 05:09









BERLIN, 27 novembre (Reuters) - L'Allemagne prévoit d'emprunter 179,82 milliards d'euros l'an prochain, près de deux fois plus que les 96 milliards d'euros initialement prévus, alors que Berlin étend ses mesures d'aide pour atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur la plus grande économie européenne, ont déclaré les législateurs à Reuters vendredi. La commission budgétaire du Parlement allemand a approuvé ce plan vendredi, après 17 heures de discussions. (Holger Hansen et Madeline Chambers; version française Camille Raynaud)

