L'Allemagne, premier marché pour les robo-advisors en Union européenne

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs privés allemands semblent faire davantage confiance aux robo-advisors que leurs homologues européens. Selon des données de Statista, de la BCE et de l'Investment Company Institute, compilées par l'association de gestion financière allemande (BVI), 1,1% des encours privés sont désormais gérés par des robo advisors outre-Rhin, contre 0,4% en Belgique et aux Pays-Bas, ou même 0,1% en France et en Espagne.

Le marché allemand est le plus dynamique de l'Union, assure BVI, avec 7,5 milliards d'euros d'encours gérés, soit 60% des 13 milliards gérés par les robo advisors en Europe. Le deuxième marché est la Belgique, avec seulement 800 millions d'euros d'encours. La France, les Pays-Bas et l'Italie se partagent la troisième place, avec 400 millions d'euros d'encours chacun. La BVI a néanmoins exclu le Royaume-Uni de ses statistiques, considérant qu'il n'était désormais plus un pays de l'Union européenne. Le marché des robo-advisors y compte tout de même 13,1 milliards d'euros d'encours sous gestion, soit une part de marché des particuliers de 3,1%.

Ces chiffres demeurent néanmoins très éloignés de ceux des Etats-Unis, où les robo advisors gèrent 664 milliards d'euros d'encours pour les investisseurs individuels, soit 4,8% du marché total de la gestion d'actifs des particuliers.