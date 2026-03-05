L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient

L'économie allemande pourrait subir un préjudice de 40 milliards d'euros au cours des deux prochaines années en raison du conflit au Moyen-Orient, ont montré les projections publiées jeudi par l'Institut économique IW.

Bien que les échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'Iran soient en baisse depuis des années, Berlin reste exposé aux pays en guerre contre les Etats-Unis et Israël en raison de sa dépendance aux prix de l'énergie et aux importations, a déclaré l'institut.

L'IW s'attend à une hausse des prix du pétrole, ce qui pourrait étouffer la reprise économique allemande.

Une augmentation du prix du pétrole brut Brent à 100 dollars le baril coûterait à l'économie allemande 0,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2026 et 0,6% en 2027, relève l'institut. Cela représenterait une perte de production économique d'environ 40 milliards d'euros sur deux ans, selon l'IW.

Si les prix du pétrole devaient atteindre 150 dollars le baril, cela pourrait même réduire le PIB allemand de 0,5 et 1,3 point de pourcentage respectivement en 2026 et 2027, ce qui se traduirait par une perte de plus de 80 milliards d'euros.

