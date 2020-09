Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne pourrait prendre en charge des milliers de réfugiés de Lesbos - Bild Reuters • 14/09/2020 à 13:45









BERLIN, 14 septembre (Reuters) - L'Allemagne envisage de prendre en charge plusieurs milliers de réfugiés sinistrés de l'île grecque de Lesbos, où le camp de Moria a été ravagé par les flammes la semaine dernière, rapporte lundi le quotidien Bild. Le journal précise que ce geste serait exceptionnel et ajoute que le gouvernement d'Angela Merkel espère que le camp pourra être reconstruit et géré par l'Union européenne. La question devrait être évoquée dans la journée lors d'une rencontre avec les sociaux-démocrates, alliés de la chancelière conservatrice au sein du gouvernement fédéral. Responsables locaux et régionaux d'Allemagne se sont dits prêts à accueillir chez eux des migrants qui ont tout perdu à Lesbos si le gouvernement fédéral leur donne son autorisation. Mais des responsables gouvernementaux, au premier rang desquels le ministre conservateur de l'Intérieur Horst Seehofer, sont réticents à une intervention unilatérale de Berlin dans ce dossier, réclamant un accord au niveau européen pour la prise en charge des plus de 12.000 réfugiés qui étaient regroupés dans le camp de Moria. Citant des sources gouvernementales allemandes et européennes, Bild rapporte également qu'Angela Merkel, son homologue grec Kyriakos Mitsotakis et la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, réfléchissent à la construction d'un nouveau camp de migrants à Lesbos. Les installations ne seraient plus gérées par la Grèce mais par l'Union européenne. Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de la chancellerie. "La situation ne peut plus rester la même qu'aujourd'hui, où nous prenons chaque fois des décisions au cas par cas", a déclaré de son côté le ministre social-démocrate des Finances, Olaf Scholz. Selon Bild, Merkel espère s'entendre avec ses partenaires de coalition d'ici mercredi. (Thomas Escritt version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

