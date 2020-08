Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne place Alexeï Navalny sous protection à l'hôpital Reuters • 24/08/2020 à 15:45









(Ajoute déclarations, détails) BERLIN, 24 août (Reuters) - Le gouvernement allemand a placé Alexeï Navalny sous protection à l'hôpital après avoir déterminé que l'opposant au président russe Vladimir Poutine avait été probablement empoisonné lors d'un déplacement en Sibérie. "Ce que l'on soupçonne, c'est que M. Navalny a été empoisonné étant donné que malheureusement il y a eu plusieurs cas suspects de ce type dans l'histoire récente de la Russie", a déclaré à la presse Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel. "Parce qu'on peut dire avec une quasi-certitude qu'il y a eu une attaque par empoisonnement, une protection est nécessaire", a-t-il ajouté. La Russie n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations. Le Kremlin a déclaré vendredi que les causes de la maladie d'Alexeï Navalny restaient floues et que les premiers examens pratiqués sur l'opposant ne prouvaient pas d'empoisonnement. Alexeï Navalny a été hospitalisé jeudi dans un état grave à Omsk, en Sibérie, puis transféré le surlendemain à Berlin. Ses partisans affirment qu'il a été empoisonné avec un produit mélangé à son thé, ce dont les médecins russes chargés de son cas disent n'avoir trouvé aucune trace. Les médecins russes ont également assuré lundi avoir sauvé la vie de l'opposant à Vladimir Poutine et démentent toute pression de la part des autorités quant au traitement de leur patient. L'incident pourrait mettre encore plus à mal les relations de la Russie avec ses voisins européens et l'Otan, qui l'ont accusée par le passé de mener des attaques contre les opposants en Europe, ce que Moscou a constamment démenti. (Andreas Rinke, avec Anton Zverev, Andrey Kuzmin et Tom Balmforth à Moscou version française Jean-Philippe Lefief et Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

