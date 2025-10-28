L'Allemagne et le Royaume-Uni sont à l'origine de la hausse de 10,7 % des ventes de voitures en Europe en septembre, selon l'ACEA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amir Orusov

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 10,7 % en septembre, grâce à la croissance de presque tous les marchés, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles publiées mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT? L'industrie automobile européenne, en difficulté, est confrontée à de multiples défis, notamment des coûts de production élevés, des droits de douane américains , une transition plus lente que prévu vers les véhicules électriques et le risque de perturbations de l'approvisionnement découlant d'un différend entre la Chine et les Pays-Bas au sujet du fabricant de puces Nexperia. Les constructeurs automobiles ont augmenté les ventes de véhicules hybrides rechargeables pour se conformer aux normes d'émissions en produisant des voitures plus abordables et plus rentables que les véhicules électriques purs.

LES CHIFFRES

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,237 million de voitures en septembre, en partie grâce au lancement de nouveaux modèles, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen VOWG.DE , Stellantis

STLAM.MI et Renault RENA.PA ont augmenté en glissement annuel de 9,7%, 11,5% et 15,2%, respectivement.

Les ventes de Tesla TSLA.O ont chuté de 10,5%, réduisant sa part de marché à 3,2% contre 4,0% il y a un an. Les ventes de BYD 002594.SZ ont augmenté de 398% pour lui donner 2% du marché contre 0,4% en septembre 2024.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 10 %. Les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté de 20 %, 65,4 % et 15,9 %, respectivement, pour représenter collectivement environ 64 % des immatriculations du bloc, contre 57 % en septembre 2024.

Les ventes globales ont augmenté de 12,8 % en Allemagne, de 13,7 % au Royaume-Uni, de 16,4 % en Espagne, de 4,2 % en Italie et de 1 % en France.

CITATION

"La part de marché des voitures électriques à batterie est restée stable à 16,1% en cumul annuel, toujours en dessous du rythme requis à ce stade de la transition", a déclaré l'ACEA.