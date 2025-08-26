L'Allemagne et le Canada vont renforcer leur coopération sur les minéraux critiques

L'Allemagne et le Canada ont convenu mardi de renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux critiques, sur fond d'inquiétude croissante face aux restrictions à l'exportation imposées par la Chine et aux efforts de Berlin pour réduire sa dépendance à une seule source d'approvisionnement.

Les minéraux critiques comme le lithium, les terres rares, le cuivre, le tungstène, le gallium, le germanium et le nickel sont essentiels aux systèmes de défense, aux technologies énergétiques propres et à la fabrication de pointe au Canada et en Allemagne.

La décision prise en avril par la Chine de suspendre les exportations de terres rares et d'aimants connexes a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, pénalisant les constructeurs automobiles, l’aéronautique, les fabricants de semi-conducteurs et les entreprises de défense.

La ministre allemande de l’Économie, Katharina Reiche, et le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, ont signé une déclaration d’intention pour renforcer leur coopération sur les minéraux critiques, en mettant l’accent sur le traitement, le raffinage et le recyclage.

Les deux pays coordonneront leurs efforts dans le domaine des minéraux critiques tels que le lithium, les terres rares, le cuivre, le tungstène, le gallium, le germanium et le nickel, en faisant avancer des projets communs par le biais d'investissements publics et privés.

Ils prévoient également d'encourager les partenariats commerciaux et la coopération en recherche entre entreprises et institutions financières.

L’accord n’est pas juridiquement contraignant et n’implique aucun engagement financier, le financement restant soumis aux crédits disponibles ainsi qu’aux lois et réglementations nationales de chaque pays.

(Riham Alkousaa, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)