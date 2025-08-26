 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 724,45
-1,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Allemagne et le Canada vont renforcer leur coopération sur les minéraux critiques
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 12:55

L'Allemagne et le Canada ont convenu mardi de renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux critiques, sur fond d'inquiétude croissante face aux restrictions à l'exportation imposées par la Chine et aux efforts de Berlin pour réduire sa dépendance à une seule source d'approvisionnement.

Les minéraux critiques comme le lithium, les terres rares, le cuivre, le tungstène, le gallium, le germanium et le nickel sont essentiels aux systèmes de défense, aux technologies énergétiques propres et à la fabrication de pointe au Canada et en Allemagne.

La décision prise en avril par la Chine de suspendre les exportations de terres rares et d'aimants connexes a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, pénalisant les constructeurs automobiles, l’aéronautique, les fabricants de semi-conducteurs et les entreprises de défense.

La ministre allemande de l’Économie, Katharina Reiche, et le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, ont signé une déclaration d’intention pour renforcer leur coopération sur les minéraux critiques, en mettant l’accent sur le traitement, le raffinage et le recyclage.

Les deux pays coordonneront leurs efforts dans le domaine des minéraux critiques tels que le lithium, les terres rares, le cuivre, le tungstène, le gallium, le germanium et le nickel, en faisant avancer des projets communs par le biais d'investissements publics et privés.

Ils prévoient également d'encourager les partenariats commerciaux et la coopération en recherche entre entreprises et institutions financières.

L’accord n’est pas juridiquement contraignant et n’implique aucun engagement financier, le financement restant soumis aux crédits disponibles ainsi qu’aux lois et réglementations nationales de chaque pays.

(Riham Alkousaa, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Défense
Environnement

Valeurs associées

AURUBIS AG
98,500 EUR XETRA +0,20%
COPPER GRADE
9 643,00 USD LME +0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank