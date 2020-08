Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne dément que Merkel ait parlé à Loukachenko dimanche Reuters • 17/08/2020 à 21:37









BERLIN, 17 août (Reuters) - Le gouvernement allemand a déclaré lundi que la chancelière Angela Merkel n'avait pas parlé au téléphone avec Alexandre Loukachenko depuis l'élection présidentielle du 9 août, démentant ainsi des propos du président biélorusse selon lesquels elle lui aurait téléphoné dimanche. Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko a été réélu le 9 août pour un sixième mandat selon les résultats officiels mais ceux-ci ont été immédiatement contestés et le président biélorusse doit faire face à un mouvement populaire de rejet sans précédent, marqué par de multiples manifestations et des mouvements de grève. La répression de ce mouvement a été condamnée par de nombreux pays et l'Union européenne a adopté vendredi le principe de nouvelles sanctions visant Minsk. "Hier, Merkel, a appelé en disant 'Je veux discuter'", a dit Alexandre Loukachenko selon des propos rapportés par l'agence de presse Interfax. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que les deux dirigeants ne s'étaient pas parlé. "Une telle conversation entre Merkel et Loukachenko n'a pas eu lieu depuis les élections", a dit le porte-parole à Reuters. (Andrey Makhovsky à Minsk, Gabrielle Tétrault-Farber à Moscou, Andreas Rinke et Thomas Escritt à Berlin; version française Marc Angrand)

