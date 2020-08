Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne assouplit ses règles de voyage vers la Turquie Reuters • 04/08/2020 à 19:14









BERLIN, 4 août (Reuters) - L'Allemagne a levé mardi son avertissement aux voyageurs se rendant dans quatre provinces balnéaires turques où les niveaux de contamination au coronavirus restent faibles. Cette décision est le fruit d'un accord entre Berlin et Ankara pour relancer le tourisme, a annoncé le ministère allemand des affaires étrangères. Les provinces concernées sont celles d'Antalya, Izmir, Aydin et Mugla, au bord de la Méditerranée, où seulement cinq nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants sont comptabilisés par semaine. L'année dernière, la Turquie a été la deuxième destination préférée des touristes allemands après l'Espagne, selon l'association des voyagistes allemands DRV. (Thomas Escritt; version française Camille Raynaud)

