L'Allemagne a besoin de nouveaux partenaires alors que l'ordre mondial change, déclare la ministre de l'économie
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne doit chercher de nouveaux partenaires à la lumière de l'évolution de l'ordre mondial, a déclaré mardi la ministre de l'économie du pays, faisant référence à la détérioration des relations avec les États-Unis qui a entraîné des droits de douane douloureux.

"Le monde est devenu plus incertain et les alliances auxquelles nous faisions confiance et sur lesquelles nous comptions commencent à s'effriter", a déclaré Katherina Reiche lors du sommet sur l'énergie du Handelsblatt.

"Cela ne signifie pas qu'il faille les abandonner, mais plutôt qu'il faut continuer à travailler ensemble, même si c'est parfois difficile, et surtout chercher de nouveaux partenaires."

Katherina Reiche a notamment mentionné l'Amérique du Sud, l'Inde, le Moyen-Orient, le Canada, l'Australie ainsi que des pays d'Asie, dont la Malaisie.

