L' Alfi nomme un directeur des affaires juridiques et fiscales

(NEWSManagers.com) - L' Association de l' industrie luxembourgeoise des fonds (ALFI) a nommé Emmanuel Gutton directeur des affaires juridiques et fiscales, avec effet immédiat. Il succède à Marc-André Bechet, qui a été élu directeur général adjoint et va superviser la communication, les événements et le développement.

Emmanuel Gutton était responsable des affaires juridiques et " conducting officer " de Pictet Asset Management (Europe) S.A. depuis 2016.