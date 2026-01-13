L'Alaska licencie un cabinet d'avocats dans l'affaire des produits chimiques à base de PFAS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

L'État d'Alaska a une nouvelle fois mis fin à un contrat avec un cabinet national d'avocats des plaignants, au motif qu'il aurait violé les dispositions relatives aux conflits d'intérêts, cette fois dans le cadre d'un litige portant sur des produits chimiques utilisés dans les mousses anti-incendie qui auraient contaminé des sources d'approvisionnement en eau.

Le cabinet d'avocats Baron & Budd, basé à Dallas, a déclaré lundi quel'État avait mis fin à sa relation avec le cabinet en raison du risque de conflits d'intérêts liés à des affaires connexes.

Scott Summy, un actionnaire de Baron & Budd qui représentait l'État, a déclaré dans un communiqué que le cabinet n'était pas d'accord avec l'affirmation de l'État.

"Les avocats représentent régulièrement plusieurs plaignants dans des affaires de délits de masse, et nous aurions pu continuer à représenter l'Alaska conformément aux règles éthiques applicables", a déclaré M. Summy.

Un porte-parole du ministère de la justice de l'Alaska n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En octobre, le procureur général républicain de l'Alaska, Stephen Cox, a mis fin à un contrat similaire avec le cabinet d'avocats Motley Rice , que l'État avait engagé pour poursuivre une action en justice liée aux analgésiques opioïdes.

L'État a allégué que Motley Rice avait violé les dispositions relatives à la confidentialité et aux conflits d'intérêts. Motley Rice a contesté ces allégations.

L'Alaska a engagé Baron & Budd lorsque l'État a intenté un procès en 2021 concernant la mousse anti-incendie contenant des PFAS, une catégorie de produits chimiques utilisés dans les produits de consommation et commerciaux, y compris les mousses anti-incendie, les poêles anti-adhésives et les tissus antitaches. Les PFAS ont été associés à des cancers et à d'autres maladies, et sont souvent appelés "produits chimiques à vie" parce qu'ils ne se décomposent pas facilement dans la nature ou dans le corps humain.

Le procès, qui vise 3M MMM.N , DuPont de Nemours DD.N , Chemours CC.N et d'autres fabricants, est actuellement en cours devant le tribunal fédéral de Charleston, en Caroline du Sud. Les porte-parole des entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les avocats de Baron & Budd et d'autres cabinets ont obtenu des règlements liés aux PFAS d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars en 2024 au nom d'un groupe de systèmes publics de distribution d'eau. Un juge fédéral a accordé à plus de 956 millions de dollars en honoraires d'avocats pour leur travail.

M. Summy a déclaré que l'expertise et le rôle de chef de file du cabinet dans le litige multidistrict sur les PFAS "ont grandement profité à tous nos clients, y compris à l'Alaska"

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la décision de l'Alaska, nous souhaitons à l'État de poursuivre ses efforts avec succès", a déclaré M. Summy.