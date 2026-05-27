L'Alabama met en garde les professionnels de santé contre l'utilisation de peptides non approuvés par la FDA

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L'autorité de régulation médicale de l'Alabama a mis en garde mardi les professionnels de santé contre la prescription ou l'utilisation de peptides dits “de qualité recherche”, précisant que ces substances ne sont pas approuvées par la FDA américaine et peuvent présenter des risques pour la sécurité.

Voici quelques détails:

* Le Conseil des médecins de l'Alabama a déclaré que ces peptides n'avaient pas été testés ni évalués par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle en matière de sécurité, d'efficacité ou de normes de fabrication, ce qui rend difficile la vérification de leur composition ou l'évaluation des risques potentiels.

* Les peptides sont de courtes chaînes d'acides aminés qui servent de composants de base aux protéines et remplissent des fonctions biologiques essentielles dans l'organisme.

* Dans un avis officiel, le conseil a déclaré que les médecins ne doivent prescrire et délivrer que des médicaments provenant de sources agréées et répondant aux normes de qualité requises pour la prescription, et ne peuvent en aucun cas utiliser ou fournir des peptides non approuvés par la FDA.

* Cette restriction s'applique également aux sages-femmes certifiées, aux infirmières praticiennes et aux assistants médicaux, qui ne peuvent prescrire que des médicaments figurant sur les listes de médicaments approuvés.

* Les professionnels de santé ne peuvent se soustraire à leur responsabilité en étiquetant les produits comme étant de “qualité recherche” ou en s’appuyant sur des formulaires de consentement des patients, a déclaré le conseil, ajoutant que toute implication dans la recommandation, la prescription ou l’administration de telles substances constituerait une violation des obligations professionnelles et légales.

* Par ailleurs, la FDA prévoit de convoquer un comité consultatif en juillet afin d'examiner si les pharmacies de préparation magistrale agréées devraient être autorisées à fabriquer certains peptides.