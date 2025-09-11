L'AIRO rebondit après l'augmentation de son capital social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre -

** Les actions de l'entreprise de technologies aérospatiales et de défense AIRO Group AIRO.O ont augmenté de 3,6 % à 20,11 $ tôt jeudi, après que le prix de l'offre de suivi ait été fixé trois mois seulement après l'entrée en bourse de l'entreprise

** L'offre est assortie d'une décote de 4,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions d'AIRO ont clôturé le lundi à 20,50 $ et la société a commencé () une offre de 3,5 millions d'actions

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer des initiatives de croissance et des acquisitions potentielles, et pour racheter 978 000 actions de la société

** Cantor est le chef de file de l'offre, avec BTIG, Mizuho et Bancroft Capital

** Le 13 juin, les actions d'AIRO ont clôturé à 24 dollars lors de leur première journée de transactions après l'introduction en bourse () de 6 millions d'actions au prix de 10 dollars

** Les activités de la société sont organisées en quatre segments: les drones, l'avionique, la formation militaire et la mobilité aérienne électrique ** Au 13 août, la société avait environ 27,4 millions d'actions en circulation, selon son dossier