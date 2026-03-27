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L'agrandissement de Disneyland Paris créera 1 000 nouveaux emplois
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ouverture d'un nouveau site à Disneyland Paris DIS.N - qui est devenu l'une des principales attractions touristiques d'Europe depuis son lancement en 1992 - créera 1.000 nouveaux emplois, ont déclaré vendredi le directeur général de Disney Josh D'Amaro et le président français Emmanuel Macron.

M. Macron a visité Disneyland Paris aux côtés de M. D'Amaro pour dévoiler les nouveaux espaces.

"Je pense que nous continuerons à être la première destination touristique. Je pense que nous continuerons à créer des emplois. En fait, nous créons 1 000 emplois, rien que pour ce nouveau terrain que nous avons construit", a déclaré M. D'Amaro, directeur général de Disney.

M. D'Amaro a officiellement pris ses nouvelles fonctions de directeur général de Disney au début du mois, en prenant la direction du colosse du divertissement à un moment de profonde mutation.

Sa gestion des lucratives activités de parcs à thème de la société, qui représentent 57 % des 17,5 milliards de dollars de bénéfices de l'année dernière, a permis à M. D'Amaro d'accéder au poste de directeur général.

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