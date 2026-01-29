L'Agibank brésilienne souhaite lever 785,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Lafintech brésilienne Agibank a déclaréjeudi qu'elle visait à lever jusqu'à 785,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Les entreprises ont avancé dans leurs projets d'introduction en bourse aux États-Unis au cours du premier mois de l'année 2026, créant ainsi un solide pipeline d'activités pour l'année.

Le dépôt de la demande d'Agibank coïncide avec le jour où une autre banque numérique brésilienne, PicPay PICS.O , est entrée en bourse à New York.

Les origines de la société remontent à 1999, lorsque Marciano Testa - alors étudiant à l'université - a fondé Agiplan, qui se concentre sur les segments mal desservis.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de la cotation.

Agibank sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK".