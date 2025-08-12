L'agenda sociétés France de mercredi

(AOF) - Mercredi 13 août
Innelec Multmedia
L'entreprise française spécialisée dans la distribution de produits multimédia dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
|3,5800 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
