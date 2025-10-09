L'agence hollywoodienne CAA estime que Sora d'OpenAI pose un risque pour les droits des créateurs

La première agence de talents d'Hollywood, Creative Artists Agency, a déclaré jeudi qu'OpenAI exposait les artistes à un "risque significatif" grâce à son nouvel outil de génération de vidéos par l'IA, Sora.

L'agence CAA, fondée en 1975 et basée à Los Angeles, représente des milliers d'acteurs, de réalisateurs, d'artistes musicaux et d'athlètes.

"La question est de savoir si OpenAI et ses entreprises partenaires croient que les humains, les écrivains, les artistes, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les musiciens et les athlètes méritent d'être rémunérés et crédités pour le travail qu'ils créent?" a déclaré la CAA dans un communiqué envoyé à Reuters jeudi.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Sora, lancée en septembre en tant qu'application autonome, d'abord aux États-Unis et au Canada, permet aux utilisateurs de créer et de partager de courtes vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux de type médias sociaux. L'application a rapidement gagné en popularité.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, introduira bientôt des contrôles permettant aux détenteurs de droits sur le contenu de dicter la manière dont leurs personnages sont utilisés dans Sora, et prévoit de partager les revenus avec ceux qui autorisent une telle utilisation, comme l'a indiqué le directeur général Sam Altman sur son blog vendredi.

Mais au moins un grand studio, Disney DIS.N , s'est retiré de l'application, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

La CAA a déclaré que le contrôle, l'autorisation d'utilisation et la compensation étaient "un droit fondamental" des travailleurs créatifs et a averti que l'utilisation abusive des nouvelles technologies posait des "risques graves et nuisibles" qui s'étendaient au-delà des industries du divertissement et des médias.

L'agence a déclaré qu'elle était prête à entendre les solutions proposées par OpenAI pour résoudre ces problèmes et qu'elle travaillait avec les entreprises de propriété intellectuelle, les guildes et les syndicats de créateurs, ainsi qu'avec les législateurs et les décideurs politiques pour relever ces défis.