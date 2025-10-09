 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,23
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'agence hollywoodienne CAA estime que Sora d'OpenAI pose un risque pour les droits des créateurs
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

La première agence de talents d'Hollywood, Creative Artists Agency, a déclaré jeudi qu'OpenAI exposait les artistes à un "risque significatif" grâce à son nouvel outil de génération de vidéos par l'IA, Sora.

L'agence CAA, fondée en 1975 et basée à Los Angeles, représente des milliers d'acteurs, de réalisateurs, d'artistes musicaux et d'athlètes.

"La question est de savoir si OpenAI et ses entreprises partenaires croient que les humains, les écrivains, les artistes, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les musiciens et les athlètes méritent d'être rémunérés et crédités pour le travail qu'ils créent?" a déclaré la CAA dans un communiqué envoyé à Reuters jeudi.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Sora, lancée en septembre en tant qu'application autonome, d'abord aux États-Unis et au Canada, permet aux utilisateurs de créer et de partager de courtes vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux de type médias sociaux. L'application a rapidement gagné en popularité.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, introduira bientôt des contrôles permettant aux détenteurs de droits sur le contenu de dicter la manière dont leurs personnages sont utilisés dans Sora, et prévoit de partager les revenus avec ceux qui autorisent une telle utilisation, comme l'a indiqué le directeur général Sam Altman sur son blog vendredi.

Mais au moins un grand studio, Disney DIS.N , s'est retiré de l'application, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

La CAA a déclaré que le contrôle, l'autorisation d'utilisation et la compensation étaient "un droit fondamental" des travailleurs créatifs et a averti que l'utilisation abusive des nouvelles technologies posait des "risques graves et nuisibles" qui s'étendaient au-delà des industries du divertissement et des médias.

L'agence a déclaré qu'elle était prête à entendre les solutions proposées par OpenAI pour résoudre ces problèmes et qu'elle travaillait avec les entreprises de propriété intellectuelle, les guildes et les syndicats de créateurs, ainsi qu'avec les législateurs et les décideurs politiques pour relever ces défis.

Valeurs associées

MICROSOFT
524,8500 USD NASDAQ +0,17%
WALT DISNEY
111,890 USD NYSE -0,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les gens célèbrent sur la place des Otages à Tel-Aviv, l'accord Israël-Hamas, le 9 octobre 2025 ( AFP / MAYA LEVIN )
    Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza après des pressions de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 09:52 

    Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert, record du Dax à Francfort
    information fournie par AFP 09.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, évoluant à des niveaux record dans le sillage de Wall Street, malgré les incertitudes politiques et budgétaires en Europe comme aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, Francfort gagnait 0,28% après avoir ... Lire la suite

  • NOKIA : Les résistances sont proches
    NOKIA : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 09.10.2025 09:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Gaza: Trump apprend en direct qu'un accord est "très proche"
    Gaza: Trump apprend en direct qu'un accord est "très proche"
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 09:03 

    Alors que le président américain participait mercredi à une table ronde à la Maison Blanche, il a receptionné un mot lui indiquant que "nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank