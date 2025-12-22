 Aller au contenu principal
L'agence fiscale sud-coréenne procède à un audit spécial de Coupang à la suite d'une fuite de données, selon Yonhap
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 2-3, agence fiscale, Coupang dans le paragraphe 4)

Le service national des impôts de Corée du Sud effectue un audit spécial de la plateforme de commerce électronique Coupang, qui fait face à des sanctions potentielles de la part des régulateurs suite à une fuite massive d'informations sur les clients, a rapporté lundi l'agence de presse Yonhap.

L'audit porte également sur les transactions de l'unité sud-coréenne avec la société mère CPNG.N cotée à New York et dirigée par le fondateur Bom Kim, a précisé Yonhap. Bom Kim a été critiqué en Corée du Sud pour avoir gardé le silence malgré les appels à répondre aux questions sur la violation.

Une équipe importante de fonctionnaires de l'agence fiscale est entrée dans les bureaux de Coupang à Séoul et a saisi des documents lundi, a déclaré Yonhap, citant des sources anonymes de l'industrie.

Le Service national des impôts a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les rapports sur les audits des contribuables individuels. Coupang n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La confirmation de la fuite de plus de 33 millions d'informations personnelles de clients par l'entreprise a suscité la colère de l'opinion publique contre l'acteur dominant du marché du commerce électronique du pays et a déclenché des enquêtes de la part des autorités de régulation et de la police.

La semaine dernière, lorsque Bom Kim ne s'est pas présenté à une audition parlementaire sur , des législateurs en colère ont promis d'intenter une action en justice contre lui .

Bom Kim a invoqué sa résidence à l'étranger et ses engagements à la tête d'une entreprise mondiale opérant dans plus de 170 pays pour justifier son absence.

