Allemagne: recul plus fort qu'attendu des exportations en janvier, à -2,3% (Destatis)

Les exportations allemandes ont reculé davantage qu'attendu en janvier sur un mois, principalement en raison d'une baisse des ventes vers l'Union européenne et la Chine, selon un communiqué de l'office statistique publié mardi.

D'après Destatis, les exportations ont chuté de 2,3% à 130,5 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières (CVS), pire qu'attendu par les analystes sondés par Factset (-2,0%), et après un rebond de 4% observé en décembre.

Ces chiffres suggèrent un début poussif de l'économie allemande au premier trimestre de l'année, alors que Berlin espère une progression de l'activité plus forte en 2026, de 1%, portée par des centaines de milliards d'euros d'investissements publics pour la défense et les infrastructures

En janvier, les importations allemandes se sont contractées de 5,9% sur un mois, faisant mécaniquement augmenter le solde positif de la balance commerciale à 21,9 milliards d'euros.

Les exportations vers les Etats-Unis ont rebondi de 11,7% en janvier, après avoir chuté de plus de 9% l'année dernière par rapport à 2024, dans le sillage des droits de douane imposés par l'administration Trump, note Destatis.

Cette embellie n'a pas suffi à compenser les reculs sensibles des ventes vers l'Union Européenne (-4,8%) et surtout vers la Chine (-13,2%), où les produits "made in Germany" perdent en attractivité.

Les importations allemandes ont reculé notamment en raison d'une baisse de plus de 8% des marchandises achetées à la Chine et aux Etats-Unis.

En 2025 la Chine est redevenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne, - exportations et importations additionnées -, reprenant aux Etats-Unis un rang qu'ils lui avaient ravi en 2024 et retrouvant une première place qu'elle occupait sans interruption depuis 2016.

En février, le chancelier allemand Friedrich Merz a accompli une visite de deux jours en Chine, saluant la "bonne relation" bilatérale tout en évoquant les défis liés à la concurrence chinoise.

Cette visite intervenait après ses voyages au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde, et enfin dans les pays du Golfe, où l'Allemagne espère des débouchés pour son industrie automobile et chimique notamment.