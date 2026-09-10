L'agence européenne de cybersécurité s'est vu accorder l'accès au modèle d'IA Mythos 5, selon la Commission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ENISA, l'agence européenne chargée de la cybersécurité, s'est vu accorder l'accès au modèle d'intelligence artificielle Mythos 5 d'Anthropic et procède actuellement à des tests, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission européenne.

L'ENISA a également obtenu l'accès au dernier modèle d'OpenAI, le GPT-6-Astra, a précisé le porte-parole.