L'Agence européenne adopte un avis positif pour l'autorisation du mNEXSPIKE de Moderna
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 15:41
mNEXSPIKE est le troisième produit de Moderna à recevoir un avis CHMP positif, aux côtés de Spikevax (vaccin COVID-19, ARNm) et mRESVIA (vaccin du virus syncytial respiratoire)
mNEXSPIKE sera disponible dans l'Union européenne, sous réserve d'autorisation de la Commission européenne
L'avis positif du CHMP pour le mNEXSPIKE est confirmé par les résultats d'un essai clinique de phase 3 randomisé, contrôlé activement qui a recruté environ 11 400 participants âgés de 12 ans et plus.
Moderna prévoit de rendre mNEXSPIKE disponible en Europe en attendant les délais réglementaires et les voies d'accès aux marchés locaux.
Moderna a déposé l'ARNm-1283 pour approbation auprès des régulateurs de plusieurs marchés à travers le monde, et a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de Santé Canada.
"L'avis positif du CHMP pour le mNEXSPIKE reflète l'engagement continu de Moderna à faire progresser des vaccins innovants protégeant les plus vulnérables ", a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.
" À travers l'Europe, les adultes de 65 ans et plus restent disproportionnellement touchés par les symptômes graves du COVID, et si autorisé, le mNEXSPIKE sera un autre outil important pour répondre à ce besoin persistant de santé publique".
Valeurs associées
|29,0650 USD
|NASDAQ
|-1,34%
A lire aussi
-
Emmanuel Macron est attendu lundi à Berlin pour une réunion de travail consacrée à la situation en Ukraine, annonce l'Elysée. "Le président de la République réaffirmera la détermination de la France à poursuivre son engagement pour la paix et la sécurité pour l’Ukraine ... Lire la suite
-
"De vrais progrès" : c'est ainsi que l'Ukraine a caractérisé lundi deux jours consécutifs de pourparlers avec les Etats-Unis, mais le flou demeure sur le contenu, en particulier l'épineuse question des concessions territoriales voulues par Moscou. Dimanche et lundi, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine chargée en indicateurs susceptibles d'éclairer les investisseurs sur l'état de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice ... Lire la suite
-
"L'eau nous a submergés": 37 personnes sont mortes dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, à la suite de crues soudaines et d'inondations, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type dans le pays. Quatorze personnes ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer