L'agence douanière américaine déclare que le système de remboursement des droits de douane progresse, mais que les paiements peuvent prendre jusqu'à 45 jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Lawder

L'agence américaine des douanes a déclaré mardi qu'elle progressait dans la mise en place d'une procédure rationalisée de remboursement de quelque 166 milliards de dollars de droits de douane jugés illégaux par la Cour suprême , mais que son nouveau système pourrait prendre jusqu'à 45 jours pour examiner et traiter les demandes de remboursement. Dans un document déposé auprès du Tribunal américain du commerce international, Brandon Lord, fonctionnaire du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, a déclaré que le développement d'un nouveau portail de demandes de remboursement, l'examen, le traitement et le système de remboursement sont maintenant terminés entre 60 % et 85 %. Il n'a pas indiqué de date de début pour les demandes, mais l'agence avait précédemment indiqué un objectif de 45 jours, un délai qui s'achève à la fin du mois d'avril. Dans la déclaration déposée mardi à l'adresse , M. Lord a indiqué que le nouveau système commencerait à accepter les demandes en plusieurs phases, la première priorité étant accordée aux écritures douanières liquidées ou finalisées au cours des 80 jours précédents et aux écritures dont le statut de liquidation a été "suspendu, prolongé ou en cours d'examen".

La phase initiale acceptera également les déclarations contenant des entrées d'entrepôts et de retraits d'entrepôts, a précisé M. Lord. La déclaration indique également que 26 664 importateurs enregistrés ont achevé le processus de remboursement électronique, ce qui représente 78 % des entrées pour lesquelles des droits ou des dépôts ont été versés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, soit un montant total de 120 milliards de dollars.

Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane mondiaux les plus étendus imposés par le président Donald Trump en vertu de l'IEEPA, portant ainsi un coup à la politique économique centrale de son administration.

Plus de 330 000 importateurs ont payé les droits de douane de l'IEEPA sur 53 millions d'expéditions, selon des documents judiciaires. La Cour suprême n'a pas donné d'indications sur le remboursement des droits de douane perçus auprès des importateurs depuis février 2025, laissant cette question au Tribunal du commerce international de New York. De nombreux grands importateurs, tels que FedEx FDX.N , ont poursuivi le CBP pour protéger leur droit à un remboursement, qui, selon M. Trump, pourrait prendre jusqu'à cinq ans. De nombreux petits importateurs craignaient que le coût de la procédure de remboursement ne l'emporte sur les avantages d'essayer de se faire rembourser. Le juge Richard Eaton du Tribunal de commerce international a ordonné au début du mois au CBP de commencer à traiter les remboursements en utilisant son système existant, mais l'agence a proposé une nouvelle procédure qui serait prête à accepter les demandes de remboursement dès le mois prochain et qui n'obligerait pas les importateurs à intenter des poursuites.