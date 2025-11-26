L'agence de voyage allemande Dertour enregistre une baisse de régime aux États-Unis, la politique freinant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dertour, le principal fournisseur allemand de circuits en Amérique du Nord, a enregistré une chute à deux chiffres en pourcentage des réservations vers les États-Unis depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump et ne s'attend pas à ce que la demande se rétablisse, a déclaré le responsable de l'entreprise pour l'Allemagne.

"Malheureusement, cette tendance se poursuit", a déclaré Boris Raoul, directeur général de Dertour Allemagne. "La situation politique actuelle ne favorise pas vraiment la demande; nous devons nous attendre à de nouvelles baisses."

Toutefois, les voyages au Canada sont devenus plus populaires et, sur la base des réservations estivales actuelles, la région de l'Amérique du Nord occupe désormais la troisième place parmi les destinations long-courriers dans le classement de Dertour.

Dertour, deuxième groupe touristique allemand après TUI, espère maintenant que la Coupe du monde de football, qui se déroulera l'année prochaine dans plusieurs villes d'Amérique du Nord, contribuera à stimuler la demande américaine.

Dertour, une filiale du distributeur allemand REWE Group, propose des vacances à forfait avec ses voyagistes Dertour, ITS et Meiers Weltreisen, proposant 180 000 hôtels dans quelque 180 destinations.

Pour l'année touristique 2024-25, qui s'est achevée fin octobre, Dertour a enregistré une augmentation de 8 % du nombre d'hôtes allemands et une hausse de 12 % des recettes, avec des réservations anticipées pour la saison d'été 2026 en hausse de 18 %.