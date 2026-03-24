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L'agence de sécurité américaine déclare que le système de suivi ASDE-X n'a pas fonctionné à LaGuardia lors de la collision d'un avion
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mardi qu'un système qui aurait permis à un contrôleur de l'aéroport de New York de suivre les mouvements de l'aéroport et des véhicules n'a pas donné l'alerte lors de la collision entre un avion commercial d'Air Canada AC.TO et un camion, survenue dans la nuit de dimanche à lundi.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a également déclaré aux journalistes à New York que le camion, qui traversait la piste de l'aéroport LaGuardia pour aider un autre avion, n'avait pas de transpondeur. Jennifer Homendy a ajouté que deux contrôleurs travaillaient sur place.

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