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L'agence de notation Fitch abaisse la note de FS KKR Capital en catégorie "junk" en raison de l'affaiblissement de la qualité des actifs
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fitch Ratings a abaissé jeudi la note d'un fonds de crédit privé géré conjointement par Future Standard et KKR KKR.N en catégorie "junk", citant la détérioration continue de la qualité de ses actifs.

Le secteur du crédit privé américain est confronté à une période de hausse des défauts de paiement des emprunteurs, car l'IA perturbe les entreprises de logiciels, qui représentent une grande partie des portefeuilles du secteur.

Fitch a déclaré qu'environ 16 % du portefeuille de FS KKR Capital est exposé aux sociétés de logiciels, où l'intelligence artificielle pourrait perturber les modèles d'entreprise et peser sur la qualité du crédit.

Fitch a abaissé la note du fonds de crédit privé FS KKR Capital FSK.N à une note de non-investissement BB+, contre une note moyenne inférieure BBB-, citant également la persistance de créances non productives élevées et la constatation de pertes réalisées supplémentaires. Elle a maintenu ses perspectives à un niveau négatif.

Les investissements non comptabilisés de FSK - des prêts qui ne génèrent plus de paiements d'intérêts ou de capital - représentaient 4,4 % de son portefeuille de dettes en valeur à la fin de l'année 2025, a déclaré l'agence de notation.

La société de développement commercial non cotée de KKR, KKR FS Income Trust, a limité les rachats la semaine dernière après avoir été confrontée à une augmentation des demandes de rachat.

Fitch a ajouté que les BDC continueraient à faire face à un environnement concurrentiel, à des bénéfices plus faibles et à des indicateurs de couverture des dividendes, ainsi qu'à une pression sur les indicateurs de qualité des actifs en 2026.

Le mois dernier, Moody's Ratings a dégradé la note de FSK d'un cran, la faisant passer de Baa3 à Ba1, une note inférieure à la qualité d'investissement, avec des perspectives stables.

Séparément, Fitch a également achevé un examen par les pairs de 12 sociétés américaines de développement commercial, au cours duquel elle a attribué des perspectives de notation positives à deux BDC, négatives à une BDC et stables à neuf BDC.

Valeurs associées

FS KKR CAPITAL
10,1500 USD NYSE -0,78%
KKR & CO
92,800 USD NYSE -1,27%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 00:30:52.

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