L'agence de défense américaine suspend son projet de stockage de cobalt en raison de la flambée des prix

La Defense Logistics Agency (DLA) des États-Unis a toujours l'intention d'acheter du cobalt pour le National Defense Stockpile, mais elle réévalue sa stratégie et n'a pas de date cible pour relancer l'appel d'offres, a déclaré un porte-parole de la DLA à Reuters jeudi.

Tout achat de cobalt OCBc1 devrait coûter beaucoup plus cher à l'agence car les prix ont déjà augmenté de 50 % depuis le lancement de l'appel d'offres initial en août.

Il s'agit du premier effort de stockage de cobalt de la DLA depuis plus de trente ans. Les États-Unis ont besoin de cobalt pour garantir leur sécurité nationale et leur résilience industrielle, alors que la concurrence pour les minéraux stratégiques s'intensifie dans le monde entier.

Les États-Unis cherchent également à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le traitement du métal utilisé pour fabriquer des missiles, des pièces aérospatiales, des aimants pour les systèmes de communication, de radar et de guidage.

"La DLA réévalue actuellement sa stratégie d'acquisition de cobalt. Le besoin est toujours valable et le DLA a toujours l'intention d'acheter ce matériau pour le National Defense Stockpile", a déclaré le porte-parole du DLA. "À l'heure actuelle, l'agence n'a pas fixé de date pour la réémission de l'appel d'offres."

L'appel d'offres, initialement annoncé le 19 août et dont les offres devaient être déposées avant le 29 août, a fait l'objet de plusieurs modifications avant d'être annulé en octobre. Les prix du cobalt se négocient actuellement autour de 24 dollars la livre ou 52 910 dollars la tonne métrique, contre 16 dollars la livre ou 35 275 dollars la tonne métrique en août. Ils ont augmenté depuis qu'ils ont atteint leur niveau le plus bas en neuf ans, autour de 10 dollars la livre, en février, après que la République démocratique du Congo, principal producteur, a interdit les exportations . Le Congo a depuis imposé des quotas, mais les producteurs attendent toujours l'approbation du gouvernement pour reprendre les exportations.

Dans l'offre initiale, l'agence a détaillé les plans d'achat de 16,49 millions de livres ou 7 480 tonnes métriques de cobalt métal sur une période de cinq ans pour le National Defense Stockpile.

Au départ, elle n'attendait d'offres que de trois entreprises: les usines Vale VALE3.SA de Port Colborne et Long Harbour au Canada, l'entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining

5713.T et l'entreprise Glencore GLEN.L de Nikkelverk en Norvège.

Selon des sources de l'industrie du cobalt, le problème de l'appel d'offres réside en partie dans le fait que le DLA souhaitait que les entreprises s'engagent sur des prix fixes pour l'ensemble de la période de cinq ans, ce qui ne tient pas compte des fluctuations de prix susceptibles d'entraîner des pertes pour les producteurs.