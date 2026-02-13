L'agence britannique d'investissement pour le développement reprend ses investissements conjoints avec DP World

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 4)

L'agence britannique d'investissement pour le développement British International Investment a salué vendredi la nomination par DP World d'un nouveau directeur général, déclarant qu'elle reprendrait ses investissements aux côtés de l'opérateur portuaire basé à Dubaï.

"Nous saluons la décision prise aujourd'hui par DP World et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat pour faire avancer le développement des principaux ports commerciaux africains afin de libérer le potentiel commercial mondial du continent", a déclaré un porte-parole de BII.

Au début de la semaine, BII a suspendu ses nouveaux investissements dans DP World en raison des liens présumés de l'ancien directeur général Sultan bin Sulayem avec Jeffrey Epstein.

Le deuxième plus grand fonds de pension du Canada a également suspendu tout nouvel investissement dans DP World en raison de ces allégations. Le fonds n'a pas répondu à une demande de commentaire suite à l'annonce de Yuvraj Narayan en tant que nouveau directeur général de DP World.