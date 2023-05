L'Agence Automobilière présente ses comptes annuels clos au 31/12/2022

L’Agence Automobilière est un réseau de plus de 110 agences en Europe, qui révolutionnent progressivement le marché entre particuliers du véhicule d’occasion.



L’objectif affiché avec notre baseline « entre gens honnêtes » est de rendre l’ensemble de la profession plus honnête.

Notre concept qui séduit jour après jour, un nombre croissant de clients mais aussi de nouveaux franchisés, s’appuie sur des valeurs et des qualités fortes : l’enthousiasme, la conviction que la confiance est une force invincible, l’esprit d’équipe, la loyauté, la solidarité, la mixité et (on s’en doutait) une honnêteté à toute épreuve.



Comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022 :

ACCÉLÉRATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CUMULÉ 2022 : +66,1%

CA L’AGENCE AUTO : + 4,7%

CA YESCAR (filiale 100%) : + 194,8%

IMPACT DE CETTE ACCÉLÉRATION SUR LA RENTABILITÉ 2022



Le chiffre d’affaires de l’AGENCE AUTOMOBILIERE atteint 1 753,6 k€ en 2022, enregistrant une hausse de 4,7% par rapport à l’exercice précédent.



Le nombre de véhicules vendus s’élève à 8 979 en 2022 par rapport à 7 927 en 2021.



Le nombre d’agences actives à fin 2022 s’élève à 103 à comparer à 92 à fin 2021.



L’AGENCE AUTOMOBILIERE compte au 1er mai 2023 109 agences en activité (+6 depuis le 31 décembre), et 8 nouvelles agences sont signées et en cours d’ouvertures.





L’Agence Automobiliere est cotée sur Euronext Access (MLAA).

www.agenceauto.com

www.franchise-automobile.fr