L’Agence Automobilière : Mise à disposition de notre livre Blanc

Notre Livre Blanc, destiné aux candidats à la franchise, permet de les éclairer sur notre métier d’intermédiation entre particuliers pour l’achat et la vente de véhicules d’occasion.

Il leur donne surtout les informations indispensables pour éviter les petits pièges et la perte de temps inutile dans le choix de sa future enseigne. Tout ce que personne ne vous dira !



A télécharger sur ce lien :

https://franchise-automobile.fr/ressources/livre-blanc/





L’Agence Automobilière est un réseau de plus de 110 agences en Europe, qui révolutionnent progressivement le marché entre particuliers du véhicule d’occasion.

Aujourd’hui, les transactions reposent sur les promesses d’un vendeur et l’incrédulité d’un acheteur, les deux étant plus ou moins compétents.

A contre-courant de ces vieilles habitudes qui créent depuis toujours des abus et de la méfiance, notre méthode, inventée en 2004 par notre Christophe Winkelmuller, est fondée sur la sélection des vendeurs et des acheteurs, leur rencontre en notre présence, l’objectivité des pièces ponctuant la vie du véhicule et la mise en place de garanties adaptées.

Ce pari sur la rigueur et confiance fonctionne tellement bien que nous atteignons le chiffre étonnant de 98,5 % de recommandations de nos clients.



L’Agence Automobiliere est cotée sur Euronext Access (MLAA).



www.agenceauto.com et www.franchise-automobile.fr