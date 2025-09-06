 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'agence américaine du logement réembauche du personnel licencié de Fannie et Freddie avant l'introduction en bourse, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence gouvernementale américaine qui supervise les sociétés de crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac est en train de réembaucher certains des employés qu'elle a licenciés plus tôt cette année, alors qu'elle se prépare à leur introduction en bourse pour un montant de 30 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times samedi.

L'Agence fédérale de financement du logement a demandé ces dernières semaines à plusieurs employés qu'elle avait licenciés au printemps et en été de reprendre le travail, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

