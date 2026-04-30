L'agence américaine des télécommunications vote pour un durcissement des mesures technologiques à l'encontre de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le résultat du deuxième vote, la déclaration du président de la FCC et plus de détails aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi à l'unanimité en faveur d'une proposition visant à interdire à tous les laboratoires chinois de tester des appareils électroniques tels que les smartphones, les appareils photo et les ordinateurs destinés à être utilisés aux États-Unis.

L'agence indique qu'environ 75 % de tous les appareils électroniques américains sont testés en Chine et prévoit d'adopter une procédure d'homologation simplifiée pour les appareils testés dans des laboratoires américains ou dans des laboratoires de pays ne présentant pas de risques pour la sécurité nationale.

Lors d'un vote distinct (3-0), la commission a adopté une proposition visant à interdire à China Mobile &600941.SS>, China Telecom &601728.SS> et China Unicom &0762.HK> d'exploiter des centres de données aux États-Unis et pourrait interdire aux opérateurs de télécommunications de s'interconnecter avec des entreprises figurant sur sa "liste couverte" de sécurité nationale.

Auparavant, la FCC avait interdit à ces trois entreprises d'opérer aux États-Unis.

La FCC a déclaré qu'elle envisageait également d'interdire l'interconnexion avec les entreprises qui possèdent des centres de données ou des points de présence au sein des points d'échange Internet américains, d'étendre les restrictions à certaines filiales des entreprises figurant sur la liste, et d'interdire l'interconnexion avec les opérateurs utilisant des équipements provenant de fournisseurs figurant sur la liste de sécurité nationale, notamment Huawei et ZTE &000063.SZ>.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la commission envisageait une série de mesures "pour protéger nos réseaux contre ces acteurs malveillants, notamment en limitant leur capacité d'interconnexion".

Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement d'actions précédentes visant à sévir contre Pékin, notamment une proposition présentée au début du mois visant à interdire l'importation d'équipements provenant de fabricants chinois figurant sur la liste des entités visées, après avoir suspendu les autorisations de nouveaux modèles de ces entreprises en 2022.

En octobre, la FCC a décidé de révoquer l'autorisation d'exploitation aux États-Unis de HKT, un opérateur de télécommunications de premier plan basé à Hong Kong et filiale de PCCW &0008.HK>. En décembre, elle a interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones chinois et, le mois dernier, elle a interdit l'importation de nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, ces boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet.