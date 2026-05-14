L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) propose de reporter l'entrée en vigueur de la réglementation de Biden sur la pollution automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'application de la réglementation est reportée à l'année-modèle 2029

* La réglementation porte sur six polluants responsables du smog

* L'EPA estime que ce report permettra aux constructeurs automobiles d'économiser 1,7 milliard de dollars

* Les associations environnementales affirment que cette mesure entraînera une augmentation des maladies et des décès

(Ajout d'informations sur les constructeurs automobiles et les groupes environnementaux, ainsi que de détails et de contexte) par David Shepardson

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a proposé jeudi de reporter l'application d'une réglementation exigeant une réduction significative de la pollution atmosphérique causée par les véhicules.

L'EPA a estimé que le report de la règle anti-pollution de l'ancien président Joe Biden permettrait aux constructeurs automobiles d'économiser 1,7 milliard de dollars. Les groupes environnementaux ont critiqué ce report, affirmant qu'il entraînerait une augmentation des maladies évitables et des décès prématurés.

L'EPA a déclaré que cette proposition , rapportée pour la première fois par Reuters plus tôt dans la journée de jeudi, repousserait de deux ans les délais de mise en conformité pour les véhicules légers et de poids moyen, jusqu'à l'année-modèle 2029. Elle a invoqué le recul des ventes de véhiculesélectriques aux États-Unis , qui, selon elle, rendait les règles antipollution plus strictes inatteignables pour les constructeurs.

En avril 2024, l'EPA de Biden a finalisé une règle exigeant des réductions significatives des "polluants critères" émis par les véhicules particuliers et utilitaires pour les années modèles 2027 à 2032.

Le Sierra Club a critiqué cette décision de reporter l'application de limites plus strictes concernant les polluants émis par les véhicules à essence. L'organisation a déclaré que ces réductions étaient "facilement réalisables à l'aide de technologies simples et peu coûteuses déjà utilisées par de nombreux véhicules".

Le Sierra Club a ajouté que l'analyse de l'EPA "montre que le report de ces normes entraînerait une forte augmentation de la pollution nocive, des maladies évitables et des décès prématurés".

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe professionnel représentant General Motors GM.N , Toyota Motor

7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Ford F.N , Stellantis

STLAM.MI , Hyundai 005380.KS et d'autres, a déclaré que la proposition de l'EPA "était tout à fait logique compte tenu des conditions actuelles du marché".

Le directeur général du groupe, John Bozzella, a déclaré que les normes d'émissions de Biden étaient "irréalisables sans une croissance significative des ventes de véhicules électriques" et qu'elles rendraient les véhicules à essence plus chers.

Les règles de Biden exigent une réduction de 50 % d'ici 2032 pour les véhicules légers et de 58 % pour les véhicules de poids moyen concernant les six "polluants critères": l'ozone, les particules, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le plomb.

En 2024, l’EPA a estimé à 13 milliards de dollars les bénéfices annualisés liés à la réduction des émissions de polluants critères contribuant à la formation de suie et de smog.

L'administration Trump a pris une série de mesures pour assouplir la réglementation sur les véhicules. En février, elle a finalisé l'abrogation de la "conclusion de danger" pour les véhicules, une décision de 2009 établissant que les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine, ce qui avait donné à l'EPA le pouvoir de réglementer les émissions des véhicules.

En décembre, le ministère des Transports a proposé de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les modèles des années 2022 à 2031, en exigeant une moyenne de 34,5 miles par gallon d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon auparavant.

Cette année, Trump a signé une loi mettant fin aux sanctions liées à la consommation de carburant pour les constructeurs automobiles, et l'USDOT a déclaré qu'ils ne s'exposaient à aucune amende remontant à l'année modèle 2022.