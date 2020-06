Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AG de Casino approuve l'entrée de Fimalac au conseil d'administration Reuters • 17/06/2020 à 12:28









PARIS, 17 juin (Reuters) - Les actionnaires de Casino CASP.PA ont approuvé mercredi l'entrée au conseil d'administration du groupe d'un représentant de Fimalac, le groupe de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière. La résolution sur la nomination comme administrateur de Thomas Piquemal, directeur général délégué de Fimalac, a été adoptée par 93,35% des suffrages exprimés lors de l'assemblée générale annuelle de Casino. Fimalac, qui détient 2,6% du capital du distributeur, a conclu en mars avec la holding Rallye GENC.PA , maison mère de Casino, un accord de refinancement assurant un ballon d'oxygène au groupe de Jean-Charles Naouri, handicapé par son endettement et par la chute des marchés boursiers. Cet accord, qui permet à Fimalac d'augmenter sa participation, a mis fin à celui conclu précédemment avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. VESA Equity Investment, contrôlé par Daniel Kretinsky, a porté en mars sa participation dans Casino à 6,88% du capital et 5,17% des droits de vote mais l'a réduite en avril à 4,99% des droits de vote en vendant des actions. (Dominique Vidalon, avec Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.28% RALLYE Euronext Paris -2.80%