L'Afrique du Sud met tout en œuvre pour que ses exportations automobiles restent compétitives à l'ère des véhicules électriques

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* L'Afrique du Sud propose un allègement fiscal de 150 % pour stimuler la production de véhicules électriques.

* Les constructeurs automobiles affirment que les allègements fiscaux ne suffiront pas à eux seuls à garantir les investissements

* Environ 67 % des véhicules fabriqués en Afrique du Sud sont exportés.

* Selon le secteur, l'approvisionnement en électricité, la logistique et la stabilité politique restent des obstacles majeurs.

par Nqobile Dludla

L'Afrique du Sud risque de voir sa future production automobile partir vers ses concurrents asiatiques alors que les constructeurs mondiaux décident où construire la prochaine génération de véhicules électriques, malgré une nouvelle mesure d'incitation fiscale du gouvernement visant à attirer les investissements, affirment des dirigeants.

Le secteur, qui exporte environ les deux tiers de sa production, cherche à se faire une place dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des véhicules électriques, alors que ses concurrents d’Asie et d’Amérique du Sud attirent les investissements.

Le président Cyril Ramaphosa a promulgué une déduction fiscale de 150 % visant à stimuler la production de véhicules électriques et à hydrogène à partir de mars 2026, mais les dirigeants et les analystes estiment que l’avenir du secteur dépendra de facteurs que cette mesure ne peut pas directement résoudre, tels que la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, les infrastructures de recharge, la demande des consommateurs, la sécurité politique et la compétitivité à l’exportation.

L’industrie automobile est un pilier de l’économie sud-africaine: elle représentera 23,8 % de la production manufacturière en 2025, emploiera directement environ 113 000 personnes et soutiendra 498 000 emplois supplémentaires.

Environ 67 % des véhicules fabriqués localement sont exportés, l’Union européenne et le Royaume-Uni représentant 63 % de ces exportations. Ces deux marchés renforcent rapidement leurs normes d’émissions et accélèrent la transition vers des véhicules à faibles émissions.

Les dirigeants du secteur avertissent que le pays risque de perdre de futurs contrats de production et des investissements s’il ne parvient pas à se tailler une place dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des véhicules électriques.

« Nous devons veiller tout particulièrement à ce que l'Afrique du Sud ne soit pas laissée pour compte, car le contexte mondial évolue très rapidement », a déclaré à Reuters Neale Hill, président de Ford Motor Company Africa .

MESURE D'INCITATION DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Cette mesure incitative permet aux constructeurs automobiles de déduire 150 % des investissements éligibles dans les bâtiments, les machines et les équipements utilisés pour produire des véhicules électriques et à hydrogène.

Le marché sud-africain des véhicules électriques (NEV) reste modeste, ne représentant que 2,8 % des ventes de véhicules neufs, même si l’arrivée de modèles électriques et hybrides rechargeables plus abordables a contribué à stimuler la croissance.

De Wet Taljaard, conseiller technique chez Investec Sustainable Solutions, a qualifié cette mesure de l’une des incitations les plus fortes de l’Afrique du Sud en faveur de la fabrication de véhicules électriques, mais a toutefois souligné que les allègements fiscaux ne suffisaient généralement pas à eux seuls à déterminer les décisions d’investissement.

« Les équipementiers prennent en compte toute une série de facteurs, notamment l’accès au marché, les coûts de production, l’efficacité logistique, la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, les compétences de la main-d’œuvre, le potentiel de localisation, le risque de change, les accords commerciaux et la sécurité réglementaire », a-t-il déclaré à Reuters.

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

Les constructeurs automobiles ont salué cette mesure incitative, mais soulignent que la sécurité politique à long terme et le soutien des consommateurs seront également essentiels.

Ford Afrique du Sud, qui fabrique le Ranger hybride rechargeable, a qualifié cet allègement fiscal de « premier pas positif », tout en précisant que le soutien du côté de l’offre ne suffirait pas à lui seul à accélérer l’adoption des véhicules électriques.

« Il s’agit d’une combinaison de mesures incitatives pour la production et pour les consommateurs, et nous avons constaté que celles-ci, combinées, favorisaient l’adoption des véhicules électriques », a déclaré M. Hill, de Ford.

L’Afrique du Sud n’offre aucune incitation aux acheteurs de véhicules électriques, tandis que le secteur a appelé à la suppression des taxes de luxe qui peuvent faire grimper les droits d’importation totaux sur les véhicules électriques jusqu’à 30 %, en fonction de leur valeur.

M. Hill a souligné que la stabilité des politiques serait essentielle alors que les pays se livrent concurrence pour attirer les investissements.

« Lorsque nous sommes en concurrence pour l’allocation des capitaux, il s’agit d’une concurrence entre les différents pays au sein même de Ford Motor Company. Tout se résume au coût et à la compétitivité de votre base de production par rapport aux autres dans le monde. »

La responsable fiscale de Ford, Carla Terblanche, a ajouté que les subventions pourraient s’avérer plus efficaces que les incitations fiscales, car les avantages se concrétisent plus rapidement. « Les fonds sont disponibles immédiatement et permettent de financer votre activité. »

LES VRAIS OBSTACLES

Andrew Kirby, directeur général de Toyota Afrique du Sud, a déclaré que le défi du secteur allait au-delà de l’électrification, soulignant la concurrence croissante des importations et l’érosion des avantages traditionnels de l’Afrique du Sud en matière de coûts.

« Nous comptions auparavant sur des coûts énergétiques bas, une main-d’œuvre abordable, une fiscalité avantageuse et une logistique efficace. Tous ces éléments ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie », a déclaré M. Kirby.

Les dirigeants affirment que les défaillances des infrastructures et l’affaiblissement de la base de fournisseurs sapent la compétitivité de l’Afrique du Sud, alors que les constructeurs automobiles mondiaux décident où implanter leur future production.

« La répartition de la production s’oriente vers l’Asie. Nous devons nous mesurer à leur compétitivité en termes de coûts », a déclaré M. Kirby.

La position dominante de la Chine dans des maillons clés de la chaîne de valeur des véhicules électriques a contribué à attirer les investissements des constructeurs automobiles chinois et occidentaux à la recherche de plateformes de production à moindre coût.

Toyota, le plus grand constructeur automobile d'Afrique du Sud , a choisi la Thaïlande plutôt que l'Afrique du Sud comme base de production pour la version électrique de son pick-up Hilux, tandis que Nissan s'est retiré cette année de la fabrication locale de véhicules en Afrique du Sud après que la production sur place est tombée en deçà de sa capacité.

Isuzu Motors South Africa a déclaré que les infrastructures resteraient au cœur de la transition du secteur, nécessitant un approvisionnement électrique fiable, une capacité de réseau suffisante et des infrastructures gazières pour prendre en charge plusieurs technologies.

LE TEMPS PRESSE

Les dirigeants affirment qu’il est de plus en plus urgent de finaliser la révision du principal programme sud-africain d’incitation à la construction automobile, l’APDP2, alors que les constructeurs prennent des décisions concernant leurs programmes de production qui s’étendent jusqu’à la prochaine décennie.

Le président Ramaphosa a déclaré en août que le gouvernement s’était engagé à mener à bien ces révisions « en priorité » et a mis en avant l’amélioration de l’approvisionnement en électricité ainsi que les réformes menées au sein de l’opérateur logistique Transnet.

Bien qu’aucun constructeur automobile n’ait annoncé d’investissement dans la fabrication de véhicules électriques lié à ce nouveau programme d’incitation, le soutien actuel de l’APDP a attiré des milliards de rands d’investissements de la part de constructeurs établis et de nouveaux entrants, tels que le chinois BAIC 1958.HK et le chinois Chery 9973.HK , qui prévoit de lancer la production locale l’année prochaine.

« Le risque n’est pas que la production existante disparaisse du jour au lendemain », a déclaré M. Taljaard, d’Investec. « Le risque est que la prochaine génération de plates-formes automobiles, de technologies et d’investissements dans la production aille ailleurs. »