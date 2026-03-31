L'Afrique du Sud annonce une réduction d'un mois de la taxe sur les carburants afin de limiter la hausse des prix à la pompe

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* La taxe sur les carburants est réduite de 3 rand par litre pour le mois d'avril

* Les recettes fiscales perdues seront récupérées par d'autres moyens

* La pression s'est accrue sur le gouvernement pour qu'il intervienne

* Le prix de l'essence continuera d'augmenter de 15 % et celui du diesel de 40 %

(Le ministre des finances ajoute qu'il est possible d'alléger davantage la taxe dans les paragraphes 5 et 6) par Kopano Gumbi

L'Afrique du Sud va réduire sa taxe sur les carburants pendant un mois afin d'empêcher que les prix des carburants n'augmentent davantage en avril, a déclaré le pays mardi, après que les syndicats et les groupes d'affaires aient fait pression sur le gouvernement pour qu'il intervienne afin d'atténuer l'impact de la guerre contre l'Iran.

Les ministères des finances et du pétrole ont déclaré dans un communiqué que le gouvernement récupérerait par d'autres mécanismes les 6 milliards de rand (350,69 millions de dollars) de recettes fiscales auxquelles il renoncerait en raison de la réduction à court terme de la taxe.

Des travaux sont en cours sur un ensemble plus large de mesures visant à soutenir les ménages et les secteurs clés de l'économie, selon le communiqué, car malgré la réduction de la taxe, le prix réglementé de l'essence augmentera d'environ 15 % en avril et le prix de gros du diesel de 40 %.

La taxe générale sur les carburants sera réduite de 3 rand pour le mois d'avril, portant la taxe à 1,10 rand par litre pour l'essence et à 0,93 rand par litre pour le diesel.

Le ministre des finances, Enoch Godongwana, a déclaré aux journalistes que le gouvernement suivrait l'évolution de la situation au Moyen-Orient et que, si le conflit persistait, il pourrait alléger la taxe sur les carburants en mai et en juin.

"Je ne pense pas que cette mesure puisse être maintenue au-delà de juin", a-t-il déclaré.

LA RÉDUCTION DE LA TAXE REFLÈTE LA MESURE PRISE EN 2022 LORS DE LA CRISE UKRAINIENNE

L'Afrique du Sud a mis en place un allègement similaire en 2022 après le début de la guerre en Ukraine.

Cette réduction de 1,5 rand par litre est restée en place pendant plusieurs mois avant d'être abaissée puis supprimée.

La banque centrale sud-africaine a mis en garde contre les risques inflationnistes liés à la hausse des prix des carburants lors de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière, déclarant qu'une inflation des carburants de plus de 18 % était attendue au deuxième trimestre.

Le rand, sensible au risque, a chuté de près de 7 % par rapport au dollar depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran à la fin du mois de février, ce qui accroît les risques inflationnistes.

EXPOSÉ AU CHOC ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

L'Afrique du Sud importe la plupart de ses produits pétroliers, ce qui l'expose fortement aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie.

La plus grande économie d'Afrique ajuste les prix des carburants tous les mois à l'aide d'une formule qui tient compte des fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut, du taux de change et des taxes locales telles que la taxe sur les carburants.

Les changements de prix prennent effet le premier mercredi de chaque mois.

(1 $ = 17,1091 rand)