L’AFG va publier un « manifeste »

L’Association française de la gestion financière (AFG) publiera début 2024 d’un « Manifeste » qui proposera aux pouvoirs publics « des orientations pour disposer d’ici à 2030 d’une économie européenne performante et durable », selon sa dernière lettre d’informations, Gestion Info , parue cette semaine. « Ce Manifeste sera aussi l’occasion de parler de notre industrie, chiffres et études à l’appui, de son rôle et de la façon dont la réglementation peut accompagner les changements nécessaires, sans peser sur la compétitivité des acteurs », détaille Laure Delahousse, la nouvelle directrice générale de l’association , dans un édito.

Laure Delahousse profite de Gestion Info pour préciser sa feuille de route, quelques semaines après sa nomination. Comme annoncé, elle s’articule autour de quatre axes : défendre et valoriser l’excellence de la gestion française?; faire de la France un leader de la finance durable?; développer des solutions d’épargne adaptées à tous les clients en favorisant l’épargne longue et promouvoir un écosystème compétitif pour les acteurs français dans un paysage européen et mondial extrêmement concurrentiel.

Plus concrètement, l’AFG renforcera le rôle de ses commissions, chacune établissant sa propre feuille route conformément aux quatre priorités définies et précisant son mandat. « Leur rôle est clef pour construire les positions de l’AFG à partir d’une expertise forte sur laquelle nous basons notre légitimité », estime Laure Delahousse.

D’ailleurs, la commission innovations technologiques vient de lancer deux nouveaux groupes de travail, l’un sur la sobriété numérique et l’autre sur l’intelligence artificielle et l’éthique. Ils aboutiront en 2024 à la publication de bonnes pratiques.

Et en attendant, l’AFG vient de publier le premier volume d’Agir pour la diversité et l’inclusion, dédié à l’employabilité des seniors et des jeunes.

Laurence Marchal