L'AFG publiera son livre blanc sur les innovations technologiques le 10 novembre

(NEWSManagers.com) - L'association française de la gestion d'actifs (AFG) a indiqué dans son magazine trimestriel Gestion Info qu'elle présentera le 10 novembre un troisième livre blanc sur les innovations technologiques.

Ce livre blanc aura pour objectif d'aider les sociétés de gestion sur le plan opérationnel à relever les défis liés à la digitalisation de leurs métiers, à l’ESG/RSE, à l’amélioration de l’expérience client et à la gestion en crypto actifs. Il contiendra une quinzaine de recommandations sur divers thèmes parmi lesquels les stratégies organisationnelles adoptées par les sociétés de gestion au service des transformations technologiques; l'adaptation du capital humain et la gestion du changement, la donnée ou encore la protection contre les attaques numériques.

Le livre blanc comportera aussi un chapitre consacré aux crypto actifs et à la blockchain (DLT), qui couvrira notamment la blockchain à l’actif et au passif des fonds et l’offre de gestion en crypto actifs. L'association donnera également une vision de 5 à 10 ans de l’industrie de la gestion d’actifs. Elle avait précédemment publié deux livres blancs, l'un en 2017 sur les sociétés de gestion 3.0 et l'autre sur l'innovation au service de l'épargnant.