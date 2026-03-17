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L’AFG annonce deux promotions
information fournie par Agefi Asset Management 17/03/2026 à 08:00

L’association française de la gestion (AFG) a promu Delphine de Chaisemartin, directrice générale adjointe depuis août 2023, au poste de directrice générale déléguée.

Elle est en charge du secrétariat général, de la communication et des affaires publiques européennes et internationales.

En outre, Adina Gurau-Audibert, directrice des gestions d’actifs de l’AFG, prend les fonctions de directrice générale adjointe.

Elle est responsable de la direction des expertises : distribution et relations clients, gestion et management du risque et affaires juridiques.

Adina Gurau-Audibert a rejoint l’AFG en juin 2009.

Ces nominations sont effectives depuis le 1 er mars 2026.

L’Agefi

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