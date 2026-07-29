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L'AFFO trimestriel de base de Mid-America recule en raison d'une demande modérée en matière de loyers
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Mid-America Apartment Communities MAA.N a annoncé mercredi une baisse de son flux de trésorerie d'exploitation ajusté de base (AFFO) au deuxième trimestre, l'augmentation de l'offre ayant pesé sur la demande locative sur ses principaux marchés.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Basée dans le Tennessee, cette société gère plus de 250 immeubles d'appartements dans les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Centre du littoral atlantique, comptant parmi ses principaux marchés des villes telles qu'Austin, Memphis et Phoenix.

* Mid-America a resserré sa fourchette cible pour son FFO ajusté de base pour 2026, un indicateur clé de la performance des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT), à une fourchette comprise entre 7,38 et 7,62 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,34 à 7,66 dollars.

* La société a enregistré un FFO ajusté de base de 1,77 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,85 dollar un an plus tôt.

* Le loyer effectif moyen par appartement est resté pratiquement inchangé par rapport aux niveaux de l’année dernière, en recul de 0,2%.

* Le taux d’occupation, qui mesure le pourcentage de logements occupés par des résidents, s’est établi à 95,3% au cours du trimestre.

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