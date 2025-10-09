L'afflux de fonds de retraite pourrait pousser les marchés privés à fixer des prix journaliers - KKR's Mogelof

La ruée des particuliers vers les marchés privés va probablement pousser les gestionnaires de fonds à calculer la valeur de leurs portefeuilles avec une fréquence sans précédent, a déclaré le responsable des services à la clientèle de KKR KKR.N .

Les évaluations des portefeuilles des sociétés de marché privé ont fait l'objet d'un examen approfondi l'année dernière, car leurs difficultés à vendre des actifs ont entravé le retour des liquidités aux investisseurs, qui sont principalement de grandes institutions.

Maintenant que KKR et d'autres gestionnaires d'actifs, soutenus par le président américain Donald Trump , s'efforcent de canaliser une plus grande partie des quelque 12 000 milliards de dollars détenus dans les plans de retraite 401(k) vers des actifs alternatifs, qui comprennent également l'immobilier et les crypto-monnaies, la demande de divulgation est susceptible de s'intensifier.

Contrairement aux fonds d'actions et d'obligations cotées en bourse dans lesquels cet argent est traditionnellement investi, les actifs des sociétés de capital-investissement sont généralement bloqués plus longtemps et leur prix est déterminé mensuellement ou trimestriellement, ce qui peut masquer la volatilité. Par conséquent, ils ont tendance à être la chasse gardée d'investisseurs plus importants et plus experts, qui acceptent des paiements plus lents et des informations moins immédiates sur les prix.

Le marché des régimes à cotisations définies (DC), qui ne garantissent pas le versement d'une somme d'argent lorsque l'épargnant prend sa retraite, "a été construit sur un châssis qui a été créé pour les marchés publics, la fixation quotidienne des prix et la liquidité quotidienne", a déclaré Eric Mogelof, de KKR, à Ted Seides, ancien dirigeant de fonds spéculatifs, dans son podcast "Capital Allocators".

L'attribution d'un prix chaque jour, qui pourrait être nécessaire pour les transactions plus fréquentes que ces investisseurs souhaitent effectuer, est "le plus grand défi", a déclaré M. Mogelof.

"Soit le châssis du 401(k) doit être modifié et les transactions limitées à une base mensuelle. Ce qui est plus probable, c'est qu'au fil du temps, le secteur s'efforce d'établir des prix quotidiens pour les différents marchés privés

Les fonds utilisent des comparaisons avec d'autres entreprises ettransactions ou desmesures telles que l'actualisation des flux de trésorerie pour parvenir à des évaluations, dans le cadre d'un processus connu sous le nom de "marquage".

La plupart des gestionnaires d'actifs alternatifs ont déclaré que la participation à grande échelle des épargnants 401(k) prendrait du temps.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que d'ici dix ans, nous verrons des allocations très significatives sur les marchés privés au sein du marché des CD", a déclaré M. Mogelof.