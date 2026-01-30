L'affaire de fraude de la SEC contre Gautam Adani peut être poursuivie après résolution d'une question de procédure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.) par Jonathan Stempel

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris les dispositions pour signifier à Gautam Adani une action civile pour fraude, ce qui permet à l'autorité de régulation de poursuivre son action contre la deuxième personne la plus riche de l'Inde.

Dans un document déposé vendredi au tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, la SEC et les avocats américains d'Adani et de son neveu Sagar Adani ont déclaré que les avocats avaient accepté les documents juridiques de la SEC, éliminant ainsi la nécessité pour le juge de district Nicholas Garaufis de se prononcer sur la manière dont les défendeurs devraient être signifiés.

Si le juge approuve la résolution, les Adani auront 90 jours pour répondre à la plainte de la SEC, ce qui pourrait inclure des demandes de rejet.

Robert Giuffra, avocat de Gautam Adani, s'est refusé à tout commentaire. Sean Hecker, avocat de Sagar Adani, s'est également refusé à tout commentaire.

En novembre 2024, la SEC a accusé les Adani d'avoir violé la législation américaine sur les valeurs mobilières en orchestrant un stratagème visant à payer ou à promettre de payer des centaines de millions de dollars en pots-de-vin à des fonctionnaires indiens au profit d'Adani Green Energy ADNA.NS , où ils sont tous deux cadres et directeurs.

Les deux accusés se trouvent en Inde, et la SEC a fait état de difficultés pour leur signifier des documents juridiques.

Les procureurs américains ont déposé une plainte pénale connexe en novembre 2024 contre les Adani et plusieurs autres défendeurs. Il n'y a eu aucun développement public dans cette affaire depuis plus d'un an. L'affaire de la SEC est restée au point mort pendant la majeure partie de cette période.

Gautam Adani, 63 ans, a fondé et préside le conglomérat Adani Group. Selon le magazine Forbes, il vaut environ 59 milliards de dollars.