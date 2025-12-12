L'affaiblissement du marché de l'emploi est-il dû à l'incertitude, à l'IA ou aux deux ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow sont tous dans le rouge; le Nasdaq accuse la plus forte baisse

*

Le secteur technologique est le plus perdant des secteurs de l'indice S&P; les biens de consommation de base sont les plus performants

*

STOXX en baisse de 0,5 %

*

Hausse du dollar; baisse de l'or et du pétrole brut; baisse du bitcoin >3%

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,19 %

(Ajout d'un blog)

12 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

L'AFFAIBLISSEMENT DU MARCHÉ DE L'EMPLOI EST-IL UN PRODUIT DE L'INCERTITUDE, DE L'IA OU DES DEUX?

Cette semaine, Powell et ses collaborateurs ont réduit les taux d'intérêt, principalement en raison des signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Mais comme les données officielles sur l'emploi n'étaient pas disponibles au moment de la réunion, la Fed a dû se contenter de sources de données alternatives non officielles.

Deux de ces sources de données alternatives - la National Federation of Independent Business (NFIB) et le Conference Board - semblent soutenir la position de la Fed.

Le graphique ci-dessous oppose l'indice d'incertitude de la NFIB à la composante "emplois difficiles à trouver" du Conference Board. Il est évident que l'incertitude des entreprises est élevée et que les travailleurs ont plus de mal à trouver un emploi.

Mais Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, attribue l'incertitude accrue aux plans de dépenses d'investissement et affirme que "la croissance de l'emploi continue d'être freinée par le manque de personnel qualifié"

En fait, la pénurie de travailleurs qualifiés a devancé l'inflation en tant que "problème le plus important" dans le dernier rapport sur l'optimisme des entreprises de la NFIB.

Quant aux consommateurs, Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board, écrit que "la part des consommateurs qui disent que les emplois sont "abondants" moins la part de ceux qui disent qu'ils sont "difficiles à obtenir" - a de nouveau chuté en novembre après un bref répit en octobre de son déclin depuis le début de l'année", ajoutant que "les consommateurs étaient notablement plus pessimistes quant à la situation des entreprises dans six mois".

Selon une autre source de données indépendante, Challenger, Gray & Christmas, "depuis le début de l'année, l'IA est à l'origine de 54 694 plans de licenciement", indique le cabinet d'outplacement de cadres dans son rapport de novembre sur les licenciements prévus. "Depuis 2023, date à laquelle cette raison a été citée pour la première fois, l'IA est à l'origine de 71 683 annonces de suppressions d'emplois."

S'agit-il donc d'une histoire de déficit de compétences?

"La technologie et l'innovation évoluent plus rapidement que l'éducation et la formation professionnelle", explique à Reuters Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors. "Lorsque l'automobile a été inventée, il y a probablement eu une énorme pénurie de mécaniciens".

"Il est tout à fait exact de déduire des données qu'il y a une combinaison de réduction des embauches/augmentation des licenciements liée à la fois à l'incertitude et aux avantages - les améliorations de la productivité liées à l'IA", ajoute Oliver Pursche.

(Stephen Culp)

*****

PRÉCÉDENTS ARTICLES SUR LES MARCHÉS EN DIRECT L'OPTIMISME DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS S'ACCROÎT - AAII CLIQUEZ ICI LES ACTIONS SONT MITIGÉES ALORS QUE BROADCOM PLEUT SUR LA PARADE DE L'IA CLIQUEZ ICI GOLDMAN AFFIRME QUE LES MÉGA-CAPITALISATIONS TECHNOLOGIQUES SERONT À L'ORIGINE DE PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA CROISSANCE DU BPA DU S&P 500 EN 2026 CLIQUEZ ICI LES OBLIGATIONS D'ETAT BRITANNIQUES SERONT LES PLUS PERFORMANTES EN 2026, SELON BCA RESEARCH CLIQUEZ ICI L'IA SUCCOMBE À LA GRAVITÉ EN DÉCEMBRE CLIQUEZ ICI SELON JEFFERIES, LES VALEURS HÔTELIÈRES SURPASSERONT LE SECTEUR DE LA CONSOMMATION EN 2026 CLIQUEZ ICI DÉMARRAGE EN FORCE CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: RETOUR À DES NIVEAUX RECORDS CLIQUEZ ICI LE CUIVRE DÉPASSE L'ARGENT POUR S'EMPARER DE L'OR CLIQUEZ ICI