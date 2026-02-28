L'AESA demande aux opérateurs aériens de ne pas utiliser l'espace aérien à proximité d'une intervention militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a recommandé samedi aux opérateurs aériens d'éviter de voler à tous les niveaux et à toutes les altitudes dans la région de l'intervention militaire en cours au Moyen-Orient, à la suite des frappes israéliennes et américaines sur l'Iran.

Dans un avis de sécurité, l'AESA a déclaré qu'il existait un risque élevé pour l'aviation civile dans la région et que l'ensemble de l'espace aérien concerné était vulnérable aux risques de débordement, d'erreur d'identification, d'erreur de calcul et d'échec des procédures d'interception.