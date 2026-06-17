L'aéroport de Washington suspendra ses activités pendant la majeure partie de la journée du 4 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur d'autres perturbations) par David Shepardson

L'aéroport national Ronald Reagan de Washington fermera ses portes le 4 juillet à partir de midi (heure de la côte Est) (16 h 00 GMT) en raison des événements organisés dans la région de la capitale pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis , notamment un survol militaire, a annoncé mardi l'Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington.

Situé en Virginie, à proximité du centre-ville de Washington, D.C., l’aéroport fermera également ses portes pendant plusieurs heures le 3 juillet pour permettre la tenue de répétitions. Ces fermetures entraîneront l’annulation de centaines de vols.

L'aéroport devrait rouvrir tôt le 5 juillet. United Airlines

UAL.O a déclaré avoir “anticipé cette restriction et adapté ses horaires en conséquence afin qu'il n'y ait aucun impact prévu sur les clients”.

L’aéroport de Washington a déjà fait l’objet de restrictions de vol temporaires le week-end dernier, à l’occasion d’autres événements célébrant le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis, notamment les combats de l’Ultimate Fighting Championship organisés à la Maison Blanche.

La MWAA a indiqué que l’aéroport connaîtrait des perturbations dues à des survols du centre-ville ou à d’autres spectacles aériens, tels que des feux d’artifice ou des sauts en parachute, à d’autres dates également, notamment les 24 et 25 juin, le 28 juin, le 10 juillet et les 22 et 23 août.