L'aéroport de Dubaï reprend certains vols après l'incendie d'un réservoir de carburant provoqué par une attaque de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Certains vols sont détournés vers l'aéroport Maktoum de Dubaï

* Troisième incident à l'aéroport de Dubaï depuis le début des attaques iraniennes

* La guerre américano-israélienne contre l'Iran perturbe l'aviation mondiale

(Ajout d'un graphique, de commentaires d'un journaliste de Reuters, d'Air India, d'annulations d'Air India Express, de détails; paragraphes 6-7,10-12) par Yomna Ehab, Federico Maccioni et Linda Pasquini

L'aéroport international de Dubaï reprenait progressivement ses vols lundi après l'incendie d'un réservoir de carburant provoqué par une attaque de drone qui avait entraîné une suspension temporaire, mettant en lumière le défi auquel sont confrontées les compagnies aériennes régionales face à la crise du Moyen-Orient.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa troisième semaine, a plongé l'aviation mondiale dans la tourmente, avec des vols annulés, reprogrammés et déroutés, alors que la majeure partie de l'espace aérien du Moyen-Orient reste fermée par crainte d'attaques de missiles et de drones.

Le Golfe étant un carrefour mondial pour l'aviation commerciale, la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les voyages , fait grimper les prix des carburants et des billets , affecté les flux de marchandises tels que les médicaments essentiels et chamboulé les projets de vacances .

L'incident de lundi, qui a provoqué l'incendie d'un réservoir de carburant sans faire de blessés, est la troisième attaque contre l'aéroport de Dubaï depuis que l'Iran a lancé des attaques contre les pays du Golfe le 28 février, avec des frappes qui, selon Téhéran, visent la présence des États-Unis dans la région.

Alors que les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe accueillent des installations militaires américaines , l'Iran a utilisé des missiles et des drones pour cibler des installations civiles telles que des aéroports, des hôtels et des ports.

Les vols dans la région sont à environ la moitié de leur niveau habituel, bien que leur nombre ait augmenté depuis le début de la guerre.

LES ATTAQUES ENTRAÎNENT DES DIVERSIONS

Les tirs de drones et de missiles ont régulièrement empêché les avions de tourner autour de l'aéroport très fréquenté de Dubaï, ce qui a fortement affecté le tourisme au Moyen-Orient , d'une valeur d'environ 367 milliards de dollars par an. Les tarifs du fret aérien ont également augmenté de 70 % sur certains itinéraires.

Dans un communiqué publié sur X, l'autorité de l'aviation civile de Dubaï a annoncé une "reprise progressive" de certains vols vers des destinations sélectionnées, selon le bureau des médias de Dubaï.

La compagnie aérienne Emirates a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre partiellement ses activités à 06h00 GMT après l'attaque, qui a incité les autorités à détourner certains vols vers l'aéroport international Al Maktoum, plus petit.

Un journaliste de Reuters qui se trouvait à bord d'un avion d'Emirates reliant Rome à Dubaï a pu observer les perturbations, les problèmes de sécurité ayant contraint l'appareil à se dérouter brusquement lorsqu'il s'est apprêté à atterrir tôt lundi, pour se diriger vers la ville d'Al Ain, à l'intérieur des terres.

La compagnie aérienne a indiqué à ses passagers qu'elle prévoyait de les ramener à Dubaï après la réouverture de l'espace aérien. À un moment donné, elle a indiqué qu'elle organiserait un bus pour le trajet de 130 km (81 miles) vers la ville côtière.

Sur son site web, Emirates a indiqué qu'elle avait annulé certains vols prévus pour lundi, tandis que sa compagnie sœur flydubai a également interrompu temporairement ses vols.

Air India et Air India Express ont déclaré dans un communiqué que les vols à destination de Dubaï avaient été annulés pour la journée.

Les États arabes du Golfe ont subi plus de 2 000 attaques de missiles et de drones depuis le 28 février, visant notamment des missions diplomatiques et des bases militaires américaines, mais aussi des infrastructures pétrolières essentielles ainsi que des habitations et des bureaux.

Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël, l'ennemi juré de l'Iran, en 2020, ont été les plus touchés par ces attaques. Mais tous les États arabes du Golfe ont été touchés et tous ont critiqué l'Iran pour ces attaques.

Le 11 mars, deux drones sont tombés près de l'aéroport international, qui a subi des dommages le premier jour du conflit lors d'une attaque iranienne dans les États du Golfe.