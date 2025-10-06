L'AEB relève ses prévisions pour le marché automobile russe de 2025 à 1,28 million d'unités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Association des entreprises européennes (AEB) a relevé ses prévisions pour le marché automobile russe à 1,28 million d'unités, contre 1,25 million prévu en juillet, citant une baisse du taux directeur et les attentes d'une augmentation prochaine de la prime à la casse.

Le volume des ventes restera toutefois inférieur aux résultats de l'année dernière, selon l'AEB, qui avait annoncé la vente de 1,65 million d'unités en Russie. Si ses dernières prévisions sont exactes, les ventes de cette année chuteront donc de 22,5 % par rapport à 2024.

Le marché automobile russe a plongé en 2022 après que des constructeurs occidentaux tels que Renault RENA.PA et Volkswagen VOWG.DE ont quitté le marché après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine. Cela a permis aux marques chinoises de s'emparer d'une part de marché dominante.

"La récente, bien que modeste, baisse du taux directeur a déjà stimulé l'activité dans tous les secteurs à forte intensité de capital, y compris le marché automobile", a déclaré Alexei Kalitsev, président du comité des constructeurs automobiles de l'AEB, dans un communiqué.

La banque centrale russe a abaissé son taux d'intérêt directeur à 17 % en septembre, poursuivant ainsi une série de baisses de taux par rapport au taux record de 21 % atteint en 20 ans en octobre 2024.

La fermeture prochaine des dépôts à taux d'intérêt élevé libérera un volume important de fonds des ménages, ce qui incitera les gens à dépenser davantage pour les voitures, a déclaré Alexei Kalitsev.