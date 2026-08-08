L'administration Trump va investir 3 milliards de dollars dans des projets miniers afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense américain

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* Trump a rencontré des **directeurs généraux** du secteur minier alors que les États-Unis font avancer leur programme sur les minéraux stratégiques

* Le **conflit impliquant l'Iran** suscite des inquiétudes concernant les stocks d'armes et les chaînes d'approvisionnement

* Le gouvernement lance un programme d’investissement dans les écoles minières

* Trump estime que les États-Unis devraient devenir une « superpuissance minérale »

(Ajout d'un commentaire du gouvernement australien aux paragraphes 21 et 22) par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

Le gouvernement américain va investir 3 milliards de dollars dans des projets liés aux minéraux stratégiques et aux batteries, dans le cadre d’une initiative visant à accroître la production nationale et à renforcer la sécurité nationale ainsi que la politique industrielle, a déclaré vendredi le président Donald Trump .

« Nous reprenons la place qui revient de droit à l’Amérique en tant que superpuissance minérale mondiale », a déclaré M. Trump devant plus de 200 dirigeants du secteur minier, enseignants, investisseurs et collègues politiques lors d’une table ronde organisée au Département d’État dans le but de soutenir cette industrie, qui, selon lui, n’avait pas reçu suffisamment d’attention de la part de Washington ces dernières années.

Il a annoncé une série d’investissements au cours de son discours, notamment un prêt conditionnel de 1,4 milliard de dollars accordé par l’Office of Strategic Capital (OSC) du ministère de la Défense à Sila Nanotechnologies, qui fabrique des composants pour batteries lithium-ion.

L’OSC a également accordé un prêt conditionnel de 400 millions de dollars à la société minière spécialisée dans le scandium Sunrise Energy Metals SRL.AX ainsi qu’un prêt conditionnel de 150 millions de dollars au développeur d’aimants Niron Magnetics.

La Banque américaine d’export-import (Ex-Im Bank) accordera 58 millions de dollars à Westwater Resources, Global Advanced Metals et 5E Advanced Materials, comme l’avait rapporté Reuters plus tôt vendredi .

« Les minéraux critiques sont les matières premières de la puissance américaine qui alimentent tout, des armements de pointe aux automobiles, et nous voulons que ces produits essentiels soient extraits, affinés et fabriqués ici même, aux États-Unis », a déclaré M. Trump.

Le secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum, le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et David Copley, responsable du Conseil national de sécurité, ont assisté à cette annonce.

LES STOCKS D'ARMEMENT STIMULENT LA DEMANDE EN MINÉRAUX

La Maison Blanche a besoin de minéraux stratégiques pour reconstituer les stocks d’armes épuisés lors du conflit avec l’Iran et réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Plusieurs dirigeants sont venus avec des cadeaux pour M. Trump. Tom Albanese, président de la société d’exploitation minière en eaux profondes American Ocean Minerals , a offert à M. Trump une réplique en or d’un nodule que l’entreprise espère extraire des fonds marins du Pacifique. L’année dernière, M. Trump avait déclaré qu’il pourrait contourner l’Autorité internationale des fonds marins, soutenue par l’ONU, et délivrer des licences internationales d’exploitation minière des fonds marins.

Jim Litinsky, directeur général de la société de terres rares MP Materials MP.N , qui bénéficie du soutien financier du Pentagone, , a offert à Trump des aimants qui avaient été fabriqués pour General Motors GM.N dans l’usine de l’entreprise au Texas.

Parmi les autres participants figuraient des dirigeants de Lithium Americas LAC.TO , qui construit la plus grande mine de lithium des États-Unis, , de NioCorp NB.O , qui construit une mine de scandium pour approvisionner le sous-traitant de défense Lockheed Martin LMT.N , et d’Energy Fuels UUUU.A , qui a reçu en juin un prêt conditionnel de 725 millions de dollars de l’OSC .

Les forces américaines ont épuisé d’importants stocks de missiles à guidage de précision et d’intercepteurs de défense aérienne au cours de la guerre contre l’Iran qui dure depuis cinq mois. Des responsables de la défense et des législateurs ont averti que la reconstitution de certains stocks pourrait prendre des années compte tenu des contraintes de production existantes. L’administration Trump a contesté les informations faisant état de pénuries importantes.

Les approvisionnements en minéraux, notamment en terres rares, en tungstène, en germanium et en scandium, sont essentiels à la fabrication de missiles à guidage de précision, d’avions de chasse, de véhicules blindés, de capteurs infrarouges et d’autres systèmes d’armes de pointe, selon des responsables du Pentagone et des entreprises du secteur de la défense.

LES ÉCOLES MINIÈRES BÉNÉFICIENT D’UN COUP DE POUCE FINANCIER

Vendredi, le ministère de l’Énergie a accueilli des représentants des 14 écoles minières américaines agréées afin de promouvoir les carrières dans le secteur minier et d’encourager davantage d’étudiants à s’orienter vers ce domaine.

Le ministère a annoncé l’octroi de 100 millions de dollars de subventions pour soutenir les programmes de formation et s’est fixé pour objectif de doubler, d’ici deux ans, le nombre de diplômés dans les filières minières au sein des universités du pays.

« Nous devons travailler à des changements systémiques dans la manière dont, en tant que nation, nous souhaitons offrir à nos étudiants les plus brillants la possibilité de s’engager dans ce secteur », a déclaré Audrey Robertson, secrétaire adjointe à l’Énergie.

Le Pentagone a également annoncé qu’il financerait à hauteur de 80 millions de dollars des projets menés dans trois écoles minières américaines.

Les responsables ont souligné que le vaste réseau d’universités minières de la Chine constituait un avantage clé dans sa domination de la production minérale mondiale.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a lancé un programme de constitution de stocks de minéraux stratégiques d’une valeur de 12 milliards de dollars, soutenu des prises de participation dans des entreprises développant des mines et des installations de traitement aux États-Unis, et cherché à limiter la dépendance des sous-traitants du secteur de la défense vis-à-vis des approvisionnements en provenance de Chine.

L’administration estime qu’un soutien public est nécessaire pour contrer des décennies d’investissements chinois qui ont permis à Pékin de dominer l’exploitation et le traitement de nombreux minéraux stratégiques.

Le gouvernement australien a salué samedi le prêt accordé par l’administration Trump à Sunrise Energy Metals, qui développe une mine de scandium dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

« Le projet Sunrise Scandium recèle la plus grande ressource connue de scandium au monde, et celle présentant la plus haute teneur, qui trouve de nombreuses applications essentielles dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et des énergies propres », a déclaré la ministre des Ressources, Madeleine King, dans un communiqué.